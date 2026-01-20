Ministrul Finanțelor: Încercăm să găsim măsuri de relansare

Fiecare partid din coaliție a venit cu propuneri, a precizat ministrul Nazare. El a mai spus că Ministerul Finanțelor tratează cu foarte mare seriozitate propunerile tuturor partidelor, în vederea adoptării unor măsuri de relansare.

„Pe de altă parte suntem conștienți că toate măsurile de relansare au și costuri. Trebuie măsurile de relansare presupun un efort, un efort de spațiu fiscal. De aceea am creat acest grup tehnic cu specialiștii din toate partidele.

Vom întruni din nou acest grup tehnic, vom relua în completare cu măsurile adoptate în decembrie, noi măsuri și, bineînțeles, vom încerca să avem cel mai bun mix de măsuri de relansare adoptabil în coaliție, cu care să fie toate partidele de acord, bineînțeles, având în vedere și spațiile fiscale pe care le avem. Deci măsura în care și cred că avem nevoie de aceste măsuri, dar, repet, nu sunt măsurile unui singur partid, nu sunt măsuri dintr-o singură zonă, nu sunt de stânga, nu sunt de dreapta, sunt măsurile de care are nevoie România în acest an pentru relansare. Baza relansării o reprezintă cheltuiala din fonduri europene de toate tipurile pe care am enunțat-o la începutul acestei conferințe de presă”, a declarat Alexandrul Nazare.

Ministrul Finanțelor a declarat că s-a discutat despre mai multe tipuri de scheme de ajutor pentru companii și că va propune un credit fiscal care să fie mult mai ușor de accesat de către companii.

„Încercăm împreună cu specialiștii partidelor să găsim, să identificăm măsuri de relansare și am discutat aici mai devreme despre mai multe tipuri de scheme de ajutor pentru companii care sunt în discuția acestui grup, despre amortizare accelerată, tipuri, extinderea amortizării accelerate, despre măsurile pe care le avem în vedere pentru stimularea zonei de cercetare-dezvoltare, unde actualul mecanism nu funcționează, deducerile pe forma actuală nu funcționează și intenționăm să propunem un credit fiscal care să fie mult mai ușor de accesat de către companii decât este actuala formă de deducere. Deci, practic, să facem funcțională schema de cercetare-dezvoltare”, a precizat ministrul Nazare.