Ministrul Finanţelor participă la Consiliul pentru Afaceri Economice şi Financiare de la Luxemburg

Nazare participă joi la reuniunea Eurogrup în format inclusiv, apoi la reuniunea bilaterală cu Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

Vineri, ministrul român al Finanţelor participă la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE), la Breakfast ECOFIN şi la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

Alexandru Nazare va avea o reuniune bilaterală cu ministrul de finanţe bulgar, Temenuzhka Petkova şi o reuniunea bilaterală cu ministrul de finanţe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis.