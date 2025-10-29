Ministrul francez al Apărării, în vizită joi în România

Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, va avea joi o întâlnire cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin.

Pe agenda vizitei oficiale sunt incluse discuții bilaterale și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu.

Potrivit MApN, Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România. Constituit în anul 2022, cu aprobarea Parlamentului României, grupul reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania, reprezentând angajamentul ferm al Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.