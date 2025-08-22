Ministrul Sănătății: Centrul pentru mari arși de la Timișoara va fi gata până la finalul anului

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat vineri că Centrul pentru Mari Arși de la Timișoara va fi finalizat pănă la sfârșitul anului.

Ministrul Sănătății susține, vineri, într-o postare pe Facebook, că dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat.

„Stadiul lucrărilor este de 75–80%, structura fiind finalizată integral (100%), iar în ceea ce privește arhitectura și instalațiile, progresul este de 70%, respectiv 75%”, arată Rogobete.

El spune că noul centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație: 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave, 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici, 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator modern cu 25 de săli.

De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure.

„Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede”, transmite ministrul.