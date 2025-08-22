Prima pagină » Politic » Ministrul Sănătății: Centrul pentru mari arși de la Timișoara va fi gata până la finalul anului

Ministrul Sănătății: Centrul pentru mari arși de la Timișoara va fi gata până la finalul anului

Centrul pentru Mari Arși de la Timișoara, cel mai avansat dintre cele trei aflate în construcție, va fi finalizat până la sfârșitul anului, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete.
22 aug. 2025, 15:15, Politic

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat vineri că Centrul pentru Mari Arși de la Timișoara va fi finalizat pănă la sfârșitul anului.

Ministrul Sănătății susține, vineri, într-o postare pe Facebook, că dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat.

„Stadiul lucrărilor este de 75–80%, structura fiind finalizată integral (100%), iar în ceea ce privește arhitectura și instalațiile, progresul este de 70%, respectiv 75%”, arată Rogobete.

El spune că noul centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație: 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave, 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici, 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator modern cu 25 de săli.

De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure.

„Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede”, transmite ministrul.