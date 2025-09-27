Ministrul Sănătăţii merge la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi după moartea celor 6 copii infectaţi cu „Serratia Marcescens”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va merge sâmbătă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi.

Conform Ministerului Sănătăţii, în jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu membrii implicaţi, iar ministrul va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens”.

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei celule de criză alcătuită din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi.

Ministerul Sănătăţii a comunicat vineri sancţiunile aplicate de inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi în urma verificărilor la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, după apariţia focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Conform comunicatului de presă, până în prezent, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi au aplicat următoarele sancţiuni: