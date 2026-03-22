Mirabela Grădinaru ajunge prima la Casa Albă. Partenera lui Nicușor Dan, invitată de Melania Trump

Mirabela Grădinaru va participa alături de reprezentați ai 45 de țări la summitul găzduit de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, “Summitul Coaliției Globale – Pregătind viitorul împreună”, ce se va desfășura la Washington, pe durata a două zile, 24-25 martie, anunță Gândul

„Summitul Coaliției Globale – Pregătind viitorul împreună” (în original: Fostering the Future Together) este o coaliție globală de națiuni cu focusul pe creșterea copiilor prin educație și tehnologie.

Melania Trump și-a anunțat deja intenția de a forma noua entitate în cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite.

Întâlnirea va începe la Washington, pe 24 martie, la Departamentul de Stat și se va închide pe 25 martie, la Casă Albă.

Mirabela Grădinaru a promovat proiectul “România în lumină”

În plan național, Mirabela Grădinaru a promovat proiectul “România în lumină”, încă de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan.