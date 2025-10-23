Prima pagină » Politic » Mircea Abrudean l-a felicitat pe Igor Grosu pentru realegerea la conducerea Parlamentului Republicii Moldova

Mircea Abrudean l-a felicitat pe Igor Grosu pentru realegerea la conducerea Parlamentului Republicii Moldova

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a felicitat pe Igor Grosu pentru realegerea la conducerea Parlamentului Republicii Moldova, reafirmând sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Chişinăului şi pentru proiectele care consolidează legăturile dintre cele două ţări.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
23 oct. 2025, 14:28, Politic

Mircea Abrudean a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de integrare europeană, subliniind că acest obiectiv comun „aduce mai multă stabilitate, securitate şi prosperitate pentru toţi cetăţenii săi”.

„Astăzi l-am sunat pe Igor Grosu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, pentru a-l felicita cu ocazia realegerii în această funcţie şi pentru începerea activităţii noului Parlament de la Chişinău. Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova”, a declarat preşedintele Senatului.

Abrudean a afirmat că România şi Republica Moldova sunt „tot mai conectate prin proiecte concrete şi printr-o viziune comună europeană”, menţionând printre acestea noul pod Bumbăta–Leova, precum şi parteneriatele economice şi sociale care contribuie la apropierea celor două state.