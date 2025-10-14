Cine este Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Va trebui să ducă țara în Uniunea Europeană

„PAS va aştepta validarea mandatelor de deputat de către CCM şi convocarea şedinţei Parlamentului de către Preşedinta Sandu, iar după constituirea fracţiunilor parlamentare, vom merge la Preşedintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru… Moldova are nevoie de cât mai mulţi oameni bine pregătiţi, cu experienţă economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE şi dezvoltare economică. Îi mulţumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când ţara are nevoie” a scris, potrivit deschide.md, Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Cine este Alexandru Munteanu

Născut pe 20 ianuarie 1964, Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar şi om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investiţiilor şi implicarea în proiecte educaţionale şi culturale internaţionale.

Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universităţii Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferenţiar şi a deţinut funcţia de prodecan al Facultăţii Internaţionale.

Odată cu crearea Băncii Naţionale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit şef al Secţiei Operaţiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relaţii Externe. A predat disciplina Bănci şi Finanţe la ULIM. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relaţii internaţionale, bănci şi finanţe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul şi preşedintele Alianţei Franceze din Republica Moldova, organizaţie pe care o conduce de peste trei decenii. Acesta ar avea legături cu persoane din vârful politicii franceze, având întrevederi anterioare inclusiv cu preşedintele Emmanuel Macron.

Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerţ Americană din Moldova).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigaţii Strategice şi Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanţei Fondului American de Investiţii WNISEF, precum şi membru şi/sau preşedinte al consiliilor de administraţie ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova şi Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiţii Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiţii cu activitate în Europa de Est.

A fost membru şi ulterior co-preşedinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum şi membru şi preşedinte al Consiliului de Patroni al şcolii internaţionale Pechersk School International (PSI) din Kiev, instituţie acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.