AUR, moțiune împotriva ministrului Energiei: România, vulnerabilă din cauza blocării hidrocentralelor

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că va depune în zilele următoare, la Camera Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, acuzând guvernul de slăbirea securității energetice a României prin nefinalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989. Documentul poartă titlul „Slăbirea Securității Energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

AUR atrage atenția că România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh în primul semestru și cu prețuri spot printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. „Această vulnerabilitate se reflectă direct în facturile românilor și în competitivitatea economică”, spune deputatul Valeriu Munteanu, care amintește și de majorarea TVA-ului la 21% din luna august.

Deși hidrocentralele începute înainte de 1989 sunt realizate în proporție de peste 75% și au fost declarate prin OUG 175/2022 proiecte de interes public major, acestea nu sunt puse în funcțiune, susține AUR. „Ministerul Energiei tergiversează procedurile, blochează investițiile și transmite semnale de descurajare, în contradicție cu hotărârile CSAT din 2022 și 2025, care au stabilit că finalizarea lor este obiectiv de siguranță națională”, adaugă parlamentarul AUR.

El dă exemple de proiecte blocate: Hidrocentrala Răstolița, aflată aproape de finalizare, dar ținută în loc de litigii, și alte investiții precum Jiu, Olt, Cornetu-Avrig, Surduc, Siriu, Pașcani, Cerna, Motru sau Tismana, care ar fi blocate între avize și proceduri de mediu.

„În loc să pună în funcțiune hidrocentrale care asigură echilibrare și securitate energetică, guvernul mizează pe alternative insuficiente. USR și actuala conducere au antecedente multiple în blocarea sistemului energetic național”, încheie Munteanu.