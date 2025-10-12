Sondaj Avangarde. Românii nu au încredere în forța Armatei Române în fața Rusiei. 28% dintre români consideră că România ar trebui să trimită trupe în Republica Moldova în cazul unui atac

Un sondaj efectuat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde demonstrează lipsa de încredere a românilor în capacitatea Armatei Române de a rezista unui eventual atac al Rusiei.

În același timp, sondajul Avangarde arată și o reticență a populației privind implicarea militară în apărarea Republicii Moldova.

Doar 35% dintre participanții la sondaj cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. De asemenea, 49% dintre români consideră că Armata nu ar reuși, iar 16% nu au o opinie clară sau nu oferă răspuns.

În ceea ce privește creșterea bugetului pentru apărare, 58% dintre români sunt de acord cu cererea NATO ca țările membre, inclusiv România, să mărească acest buget. 30% se declară împotrivă, iar 12% nu au răspuns în acest sens.

Propunerea de reintroducere a stagiului militar obligatoriu împarte populația. Subiectul acesta controversat arată că 43% consideră ideea utilă, însă 48% o resping. Încă 9% dintre români nu au o părere formată.

În contextul tot mai multor incidente cu drone rusești în spațiul aerian românesc, 44% dintre respondenți cred că acestea ar trebui „cu siguranță” doborâte, iar 41% spun că decizia trebuie luată „în funcție de situație”.

Doar 10% dintre români resping o reacție militară.

În ceea ce privește percepția față de Rusia, 4% dintre români văd un pericol „foarte mare” al unui atac rusesc asupra României, iar 29% îl consideră „mare”. Majoritatea, adică 58%, cred că riscul este „mic” sau „foarte mic” ca Rusia să atace în viitorul apropiat țara noastră.

Guvernul și apărarea rămâne un subiect discutat în mediul public, în care românii au o neîncredere destul de ridicată. 58% dintre respondenți consideră că Guvernul administrează prost domeniul apărării, în timp ce doar 22% își exprimă o părere pozitivă. Restul de 20% nu oferă o opinie.

În cazul unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, doar 28% dintre români ar susține trimiterea de trupe. 55% se opun în mod clar, iar 17% nu știu ce poziție să adopte. Așadar, în situația privind Republica Moldova, sprijinul rămâne de ordin moral, mai degrabă decât militar.

Sondajul Avangarde a fost realizat între 6 și 10 octombrie 2025, pe un eșantion de 920 de persoane adulte, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Marja de eroare este de ±3,4%, cu un nivel de încredere de 95%.