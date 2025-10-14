Prima pagină » Politic » Europarlamentarul Victor Negrescu face apel la combaterea sărăciei în rândul copiilor

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu şi-a anunţat sprijinul faţă de realizarea de investiţii în investiţii urgente în educaţie, sănătate şi tineret, menţionând că sărăcia afectează aproape un sfert din copii din Uniunea Europeană.
Sursa: Facebook/Victor Negrescu
Radu Mocanu
14 oct. 2025, Politic

Negrescu a găzduit la Parlamentul European conferinţa dedicată combaterii sărăciei în rândul copiilor, organizată împreună cu Save the Children Europe şi Salvaţi Copiii România, ocazie cu care a fost lansat raportul Save the Children 2025 privind sărăcia copiilor în Europa.

„Sărăcia ne costă anual peste 3% din PIB. (…) 19,5 milioane de copii din Uniunea Europeană, adică aproape unul din patru, trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. 24,2% dintre copiii europeni sunt în risc de sărăcie, o rată mai mare decât în rândul adulţilor”, a notat Victor Negrescu, marţi, pe Facebook.

Europarlamentarul a menţionat eforturile sale pentru alocarea unor fonduri consistente în beneficiul copiilor: 479 milioane euro pentru educaţie, sănătate şi tineret în 2022, 300 milioane euro pentru European Child Guarantee şi peste 400 milioane euro pentru Erasmus+ în bugetul UE 2025.

„Lupta împotriva sărăciei copiilor nu este doar o politică socială a stângii, ci temelia viitorului Europei. Sărăcia unui copil nu este o statistică, este un eşec colectiv. Europa nu îşi mai poate permite să trateze lipsa de investiţii în copii ca pe o opţiune bugetară, ci trebuie să o vadă ca pe o urgenţă morală şi economică”, a mai precizat social-democratul.