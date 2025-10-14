Victor Negrescu, înaintea congresului PSD: Am decis să îmi asum mai multe responsabilități

Victor Negrescu, europarlamentar, a anunțat că va candida pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, alăturându-se echipei conduse de Sorin Grindeanu.

„România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism dar și de disponibilitate pentru un dialog real cu cetățenii. Nu mai există lideri providențiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice și arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită și puternică. Doar împreună putem construi viitorul. După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu”, a declarat Negrescu.

În mesajul său, Negrescu a punctat că acest Congres nu este despre persoane, ci despre viziune și proiect social-democrat pentru România.

„Este un Congres al reunificării, al reconstrucției și al identității. Trebuie să fim uniți pentru a avea un impact mai mare, să relansăm structurile interne și să producem soluții și politici publice noi. Membrii și simpatizanții noștri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru același crez”, a afirmat el.

Cum se poziționează PSD și importanța experienței

Negrescu a subliniat poziționarea partidului între extremism și austeritatea dreptei: „Suntem un partid de centru-stânga modern, pro-occidental, dar profund atașat valorilor naționale. Gândim european, dar simțim românește, promovând echitatea socială, solidaritatea și valorile democratice”.

Deputatul a mai evidențiat rolul colegilor cu experiență în partid, menționând implicarea lui Claudiu Manda ca secretar general: „Îmi dă încrederea că ne vom organiza mai bine într-un nou context politic plin de provocări. Dezbaterile interne pot ajuta partidul, iar rămân consecvent ideilor și valorilor mele social-democrate”.

Victor Negrescu a încheiat printr-un apel la unitate și profesionalism: „Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Dacă rămânem uniți, profesioniști și ancorați în valorile noastre, vom câștiga nu doar în alegeri, ci și încrederea oamenilor, construind o Românie echilibrată, puternică și solidară”.

Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie, iar pentru funcția de președinte candidează Sorin Grindeanu.