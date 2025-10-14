Copiii strigă „ajutor!” Prisum Healthcare răspunde (P)

Proiectul inițiat de Fundația Metropolis reprezintă cea mai amplă investiție filantropică dedicată sănătății mintale a copiilor și a adolescenților din România. Valoarea estimată a proiectului este de 16,5 milioane de euro. Noua clădire va include saloane sigure și moderne, cabinete de terapie, inclusiv cu tehnologie VR, spații educaționale și senzoriale, precum și o secție specială pentru tratarea adicțiilor substanțe nocive în rândul adolescenților.

Un pas firesc pentru Prisum Healthcare, un salt imens pentru sănătatea copiilor

În contextul dublării numărului de copii diagnosticați cu tulburări psihice grave în ultimii ani, Prisum Healthcare sprijină activ proiectul dedicat celor mai tineri pacienți. Astfel, compania își reafirmă misiunea de a investi în sănătatea și în bunăstarea inclusiv a generațiilor viitoare de pacienți.

Susținerea inițiativei „Spitale publice din bani privați” se înscrie în programul nostru amplu de responsabilitate socială, prin care susținem proiecte dedicate sănătății copiilor, educației medicale și accesului echitabil la tratamente moderne.

„E o onoare să fim parte dintr-un proiect care schimbă fundamental modul în care România privește sănătatea mintală a copiilor. Acest spital nu înseamnă doar infrastructură medicală nouă, ci o speranță și o șansă în plus la o viață echilibrată pentru mii de copii și familii”, a declarat Ionela Nicolau, CEO Prisum Healthcare.

„Pentru orice companie, rezultatele financiare sunt importante. Dar pentru Prisum Healthcare este la fel de important și impactul pozitiv asupra comunității. Iar acest proiect subliniază grija, solidaritatea și responsabilitatea specifice companiei noastre”, a adăugat Sumer Tyagi, Director de Dezvoltare Prisum Healthcare.

Parteneriat pentru un viitor sănătos

Noua clinică de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” va deveni un reper național în tratarea afecțiunilor psihice la copii și adolescenți. La desfășurarea bună a proiectului contribuie instituții publice, companii private și organizații non-guvernamentale, demonstrând că marile transformări se pot realiza prin colaborare și implicare autentică.

În acest context, Prisum Healthcare continuă să susțină inovația și excelența în domeniul sănătății, precum și responsabilitatea socială, valori care ne-au definit parcursul în cei peste 31 de ani de activitate.