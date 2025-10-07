Proiect european pentru promovarea României prin Via Transilvanica, anunțat de Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că a obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european dedicat promovării României prin intermediul Via Transilvanica, un traseu turistic de lungă distanță care străbate țara de la nord la sud.

Proiectul, aprobat de Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a fost inițiat în luna aprilie și urmărește dezvoltarea unei platforme digitale comune care să conecteze Via Transilvanica cu alte rute europene similare, facilitând cooperarea și promovarea ecosistemului acestora. Totodată, inițiativa va sprijini proiecte de economie socială și comunitățile locale implicate în turism sustenabil.

„Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România prin intermediul Via Transilvanica. O reușită care arată cum se poate promova țara noastră la nivel european”, a declarat Victor Negrescu.

El a mulțumit fraților Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, pentru colaborare și încredere, precum și comisarilor europeni Roxana Mînzatu și Glenn Micallef, alături de echipele tehnice implicate în proces.

Negrescu a precizat că, în total, a contribuit anul acesta la proiecte pilot în valoare de peste 7,5 milioane de euro, vizând patrimoniul cultural, promovarea sportului și digitalizarea. De la începutul mandatului său în Parlamentul European, eurodeputatul social-democrat spune că a reușit să atragă peste 100 de milioane de euro prin proiecte pilot aprobate și implementate de Comisia Europeană.