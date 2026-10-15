Modificări de ultimă oră în Guvernul Luca Niculescu: Școlile și liceele ar ajunge pe mâna PSD. AI-ul ar merge la ministerul lui Zamfir

Una dintre schimbări, potrivit Hotnews, vizează Ministerul Educației, care va fi condus de Sorin Costreie. În cadrul instituției va fi introdusă funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, post care urmează să fie ocupat de Sorin Ionescu (PSD).

Sorin Ionescu este director al Colegiului Național Bănățean din Timișoara și a ocupat anterior funcțiile de inspector școlar general adjunct în județul Timiș și subprefect. Acesta a fost și consilier local din partea PSD.

Miniștrii delegați sunt membri ai Guvernului care primesc responsabilități pentru domenii specifice, fără să conducă ministere separate. Prin această formulă, PSD și tehnocrații din Cabinetul Niculescu vor împărți responsabilitățile în interiorul a două ministere, fără înființarea unor instituții suplimentare.

Ministerul pentru Inteligență Artificială nu va mai fi înființat separat

O altă modificare importantă privește Comunicațiile și Inteligența Artificială, domeniu pentru care fusese luată în calcul înființarea unui minister distinct.

Potrivit noii formule, atribuțiile vor fi integrate în Ministerul Economiei și Digitalizării, care va fi condus de Daniel Zamfir (PSD).

Bogdan Dumitru, nominalizat inițial pentru portofoliul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale, va ocupa în schimb funcția de ministru delegat în cadrul acestui minister.

Cum vor funcționa cele două posturi de ministru delegat

Miniștrii delegați sunt membri ai Guvernului care primesc responsabilități pentru domenii specifice, fără să conducă ministere separate. Aceștia își exercită atribuțiile în cadrul unor ministere coordonate de miniștri titulari.

Prin această formulă, viitorul Cabinet Niculescu va avea atât reprezentanți PSD, cât și tehnocrați implicați în conducerea unor domenii din interiorul acelorași ministere, fără înființarea unor instituții ministeriale suplimentare.

Atribuțiile exacte ale celor doi miniștri delegați și raporturile administrative cu miniștrii titulari urmează să fie stabilite prin actele normative care vor reglementa organizarea și funcționarea Guvernului.

Negocierile au continuat și în ziua depunerii listei

Lista miniștrilor și programul de guvernare erau programate inițial să fie depuse la Parlament în jurul prânzului de joi, 15 octombrie. Procedura a fost însă decalată, în condițiile în care discuțiile privind componența și structura Cabinetului au continuat până în ultimele ore.

Pentru a primi votul de încredere, Guvernul Luca Niculescu trebuie să obțină voturile favorabile ale majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

Componeța guvernului Luca Niculescu

Lista miniștrilor PSD – 11 portofolii

Interne și vicepremier – Marian Neacșu (fost vicepremier în guvernele Ciolacu și Bolojan, fost secretar general al Guvernului și al PSD).

Agricultură – Florin Barbu (fost ministru al Agriculturii în guvernele Ciolacu și Bolojan, fost director general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare).

Sănătate – Alexandru Rogobete (fost ministru al Sănătății în Guvernul Bolojan și secretar de stat în Ministerul Sănătății).

Muncă – Florin Manole (fost ministru al Muncii în Guvernul Bolojan, fost președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării).

Economie – Daniel Zamfir (senator PSD, fost președinte al Comisiei economice din Senat, cunoscut pentru inițiative legislative în domeniul bancar și energetic).

Justiție – Radu Marinescu (fost ministru al Justiției în Guvernul Bolojan, avocat și deputat PSD de Dolj).

Dezvoltare – Alexandru Stoica (fost vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, cu experiență în administrația locală).

Transporturi – Ștefan Ovidiu Popa (deputat PSD de Vâlcea aflat la al treilea mandat, fost lider al grupului PSD din Camera Deputaților).

Mediu – Natalia Intotero (fost ministru al Familiei, fost ministru pentru Românii de Pretutindeni și fost vicepreședinte al Camerei Deputaților).

Investiții și Proiecte Europene – Mihai Ghigiu (fost șef al Cancelariei prim-ministrului Marcel Ciolacu, deputat PSD și cadru universitar la SNSPA).

Apărare – Ștefan Radu Oprea (fost ministru al Economiei și al Mediului de Afaceri, fost secretar general al Guvernului Bolojan și senator PSD).

Miniștrii propuși de Luca Niculescu sau agreați de Nicușor Dan