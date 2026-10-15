Modificări de ultimă oră în Guvernul Luca Niculescu: Școlile și liceele ar ajunge pe mâna PSD. AI-ul ar merge la ministerul lui Zamfir

Una dintre schimbări, potrivit Hotnews, vizează Ministerul Educației, care va fi condus de Sorin Costreie. În cadrul instituției va fi introdusă funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, post care urmează să fie ocupat de Sorin Ionescu (PSD).
Sorin Ionescu este director al Colegiului Național Bănățean din Timișoara și a ocupat anterior funcțiile de inspector școlar general adjunct în județul Timiș și subprefect. Acesta a fost și consilier local din partea PSD.
Miniștrii delegați sunt membri ai Guvernului care primesc responsabilități pentru domenii specifice, fără să conducă ministere separate. Prin această formulă, PSD și tehnocrații din Cabinetul Niculescu vor împărți responsabilitățile în interiorul a două ministere, fără înființarea unor instituții suplimentare.
O altă modificare importantă privește Comunicațiile și Inteligența Artificială, domeniu pentru care fusese luată în calcul înființarea unui minister distinct.
Potrivit noii formule, atribuțiile vor fi integrate în Ministerul Economiei și Digitalizării, care va fi condus de Daniel Zamfir (PSD).
Bogdan Dumitru, nominalizat inițial pentru portofoliul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale, va ocupa în schimb funcția de ministru delegat în cadrul acestui minister.
Miniștrii delegați sunt membri ai Guvernului care primesc responsabilități pentru domenii specifice, fără să conducă ministere separate. Aceștia își exercită atribuțiile în cadrul unor ministere coordonate de miniștri titulari.
Prin această formulă, viitorul Cabinet Niculescu va avea atât reprezentanți PSD, cât și tehnocrați implicați în conducerea unor domenii din interiorul acelorași ministere, fără înființarea unor instituții ministeriale suplimentare.
Atribuțiile exacte ale celor doi miniștri delegați și raporturile administrative cu miniștrii titulari urmează să fie stabilite prin actele normative care vor reglementa organizarea și funcționarea Guvernului.
Lista miniștrilor și programul de guvernare erau programate inițial să fie depuse la Parlament în jurul prânzului de joi, 15 octombrie. Procedura a fost însă decalată, în condițiile în care discuțiile privind componența și structura Cabinetului au continuat până în ultimele ore.
Pentru a primi votul de încredere, Guvernul Luca Niculescu trebuie să obțină voturile favorabile ale majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.
Lista miniștrilor PSD – 11 portofolii
Miniștrii propuși de Luca Niculescu sau agreați de Nicușor Dan