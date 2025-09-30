Moșteanu, întâlniri la Varșovia cu reprezentanți ai unor mari companii din industria de apărare

Potrivit unui comunicat al MApN, agenda discuțiilor a vizat domeniul cooperării industriale, cu accent pe programele de înzestrare destinate modernizării și dotării Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație.

Ministrul Apărării a apreciat nivelul colaborării deja existente în cadrul unor programe aflate în derulare și a evidențiat procesul de modernizare în care este angajată Armata României.

Totodată, el și-a exprimat încrederea că vor apărea noi oportunități de cooperare cu industria românească de profil, prin care companiile străine vor participa activ la procesul de modernizare și transformare a forțelor armate.

„Aceste întrevederi confirmă determinarea noastră de a accelera modernizarea capabilităților de apărare și de a dezvolta o industrie națională compatibilă cu cele mai înalte standarde aliate. Prin cooperarea cu parteneri tehnologici de vârf, ne asigurăm că militarii români dispun de echipamente performante, adaptate realităților actuale de securitate”, a declarat Ionuț Moșteanu.

În discuțiile cu MBDA, accentul a fost pus pe valorificarea instrumentului financiar european SAFE și pe identificarea modalităților concrete de implicare a industriei naționale de apărare în programele viitoare de înzestrare.

Discuțiile, centrate pe cooperarea în domeniul Apărării aeriene

Dialogul cu Raytheon s-a concentrat asupra continuării cooperării în domeniul apărării antiaeriene și de coastă, fiind abordate etapele viitoare de implementare a programelor de înzestrare, cu accent pe sistemele PATRIOT și rachetele anti-navă (NSM).

În ceea ce privește AIRBUS, discuțiile au vizat atât utilizarea mecanismului SAFE pentru susținerea unor proiecte comune, cât și dezvoltarea unor soluții inovative de cooperare industrială, în timp ce cu Shield AI a fost agreată continuarea explorării posibilităților de cooperare industrială, în mod deosebit pe partea de software.

Ministrul a remarcat interesul tot mai mare pentru programele de înzestrare și a încurajat participarea companiilor la procedurile de achiziție care urmează să fie inițiate.

De asemenea, Moșteanu a subliniat că bugetul apărării depășește deja pragul de 20% pentru achiziții majore, nivel ce va fi menținut și în anii următori, oferind stabilitate și continuitate procesului de modernizare.