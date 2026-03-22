Motorina a ajuns la 10 lei. Băsescu spune până când va continua scumpirea carburanților

Prețul carburanților în 2026 va continua să crească atât timp cât războiul din Orientul Mijlociu continuă și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, avertizează fostul președinte Traian Băsescu. Motorina a ajuns deja la 10 lei, iar Băsescu spune că țițeiul ar putea depăși 120 de dolari pe baril în foarte scurt timp.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 21:41, Politic

Traian Băsescu a vorbit la România TV din perspectiva unui fost comandant de navă care a transportat petrol. Diagnosticul său este simplu și dur.

„Creșterea prețului se va opri doar dacă se opresc acțiunile militare și dacă se deschide Ormuz”, a declarat el. În lipsa acestor condiții, scumpirea va continua fără un plafon previzibil.

120 de dolari pe baril, un prag care poate fi depășit

Băsescu și-a amintit perioada în care barilul de țiței ajunsese la 120 de dolari. „Era o adevărată dramă”, a spus el. Acum, în contextul actual, acest prag ar putea fi depășit în decurs de o săptămână dacă războiul continuă.

Fostul președinte și-a exprimat îngrijorarea față de un scenariu și mai grav: lovirea instalațiilor de desalinizare a apei din Golf sau incendierea câmpurilor petrolifere. „Sper din suflet că nu se va ajunge acolo”, a spus el.

Riscul extinderii conflictului

Băsescu a avertizat că implicarea militară a mai multor state NATO în atacurile asupra Iranului ar putea declanșa reacții din partea Rusiei și Chinei.

„Dacă ne ducem – Marea Britanie, Franța, Olanda, toată lumea – să bombardăm Iranul, stimulăm reacția Federației Ruse și a Chinei, care vor veni în sprijinul Iranului”, a explicat fostul președinte.

Concluzia sa este îngrijorătoare. „Premisele unui război mondial sunt majore”, a afirmat Băsescu. El a adăugat că nicio mare putere nucleară nu acceptă să piardă un război fără a fi tentată să lanseze arma nucleară.

