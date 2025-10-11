Nazare: România își menține încrederea investitorilor. A patra confirmare în trei luni

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, sâmbătă, că agenția S&P a reconfirmat României ratingul de țară recomandat pentru investiții, subliniind că aceasta este a patra validare importantă în puțin peste trei luni de la investire.

„Prin nota publicatǎ asearǎ, S&P a reconfirmat României ratingul de țarǎ recomandatǎ pentru investiții – aceasta este a patra validare importantă primită în puțin peste 3 luni de la învestire, un semnal clar al seriozității și responsabilității actualului Guvern în gestionarea finanțelor publice”, a spus Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, această nouă confirmare arată că România urmează o direcție economică stabilă.

„Această nouǎ confirmare reflectă direcția economică stabilă pe care o urmăm şi pe care am transmis-o zilele acestea şi la ECOFIN, miniştrilor de finanțe din UE: consolidare fiscală, investiții și utilizarea eficientă a fondurilor europene – toate pentru a accelera relansarea economică şi creşterea sustenabilă”, a conchis ministrul.