„Ne pasă prea puțin, mi se pare ridicol”. Traian Băsescu critică lipsa procedurilor pentru apărarea spațiului aerian

Întrebat, la Digi24, dacă este necesară convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) după ultimul incident cu o dronă rusă care a pătruns în spațiul aerian al României, Băsescu a răspuns ferm că problema nu este la nivelul CSAT, ci la nivel executiv.

„Trebuie să ne întrebăm ce vrem atunci. Dacă după ce în cele din urmă am avut legea, noi astăzi nu avem normele de aplicare a legii și nu avem stabilite proceduri de reacție în diverse variante a violării spațiului aerian al României”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a subliniat că lipsa procedurilor preaprobate demonstrează că „ne pasă prea puțin” de securitatea națională. El consideră „ridicol” faptul că România nu are încă metodologia de aplicare a legii care autorizează apărarea spațiului aerian.

„Să nu se supere cei aflați în funcții, dar să îmi spui că azi nu ai metodologia de aplicare a legii care te autorizează să îți aperi spațiu aerian, mi se pare ridicol”, a afirmat Băsescu.

În privința convocării CSAT, fostul președinte consideră că lucrurile trebuie rezolvate la nivelul Ministerului Apărării Naționale, prin emiterea unui ordin de ministru cu caracter permanent.

„Nu trebuie să stăm neapărat în ședința CSAT. Trebuie un ordin de ministru, cu caracter permanent”, a explicat Băsescu, adăugând că specialiștii din MAPN sunt competenți să stabilească metodologia necesară pentru apărarea teritoriului și a spațiului aerian.