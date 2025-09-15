Netanyahu: Israel își asumă pe deplin atacul asupra liderilor Hamas din Qatar

Benjamin Netanyahu a declarat că atacul asupra liderilor Hamas aflați în Qatar a fost o decizie exclusiv israeliană, subliniind că statul său își asumă toată responsabilitatea pentru operațiune, în ciuda tensiunilor regionale.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat într-o conferință de presă comună la Ierusalim cu secretarul de stat american Marco Rubio că atacul asupra liderilor Hamas din Qatar a fost hotărât independent de Israel.

„A fost o decizie a Israelului și ne asumăm pe deplin responsabilitatea”, a declarat Netanyahu.

Oficialul israelian a precizat că Israelul și Statele Unite vor continua să acționeze împreună pentru securitatea ambelor țări.

Conform Al Jazeera, vizita lui Rubio are loc în contextul tensiunilor dintre SUA și alți aliați din Orientul Mijlociu, generate de atacul israelian din Qatar și de extinderea coloniilor ilegale din Cisiordania ocupată.

„Vizita lui Rubio este un mesaj clar că America stă alături de Israel în fața terorii”, a adăugat Netanyahu, lăudându-l pe președintele american Donald Trump drept „cel mai bun prieten pe care Israel l-a avut vreodată la Casa Albă”.