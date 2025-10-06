Nicușor Dan a semnat mai multe decrete de eliberare din funcție a mai multor consilieri

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, o serie de decrete prin care mai mulți consilieri prezidențiali și de stat sunt eliberați din funcție, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, au fost eliberați din funcție:

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională;

Luminița-Teodora Odobescu, consilier prezidențial;

Mariana Costea, consilier prezidențial;

Cătălina Galer, consilier de stat;

Lenuța Cobuz, consilier de stat;

Gabriel-Cristian Pișcociu, consilier de stat.

Totodată, șeful statului a semnat decretul privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană (cu o stea) Ovidiu Bălan, din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025.

Deciziile vin la scurt timp după anunțarea noilor numiri în cadrul Administrației Prezidențială.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, tot luni, numirile mai multor consilieri prezidențiali de stat și onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

„Administrația Prezidențială anunță că mai multe poziții cheie au fost ocupate începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Numirile reflectă angajamentul Președintelui pentru profesionalism, responsabilitate și loialitate față de instituție, în conformitate cu cadrul legal”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Printre principalele numiri se numără: Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă, Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni, Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice, Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă, Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică și Andreea Miu, care va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.