Nicuşor Dan: Aştept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu Preşedintele Trump

„Doresc să îi mulțumesc Președintelui Trump pentru leadership-ul său puternic și angajamentul față de relația dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și pentru nominalizarea domnului Darryl Niremberg în funcția de Ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Îl felicit pe domnul Niremberg pentru nominalizarea sa”, a scris Dan.

I would like to thank President Trump (@realDonaldTrump) for his strong leadership and commitment to the Romania–United States relationship, as well as for the nomination of Mr. Darryl Nirenberg as the United States Ambassador to Romania.

I extend my congratulations to Mr.…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 21, 2025