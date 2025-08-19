Nicușor Dan și-a petrecut weekendul de Sfânta Maria între pelerinaj și petrecere. După vizitele pe la mănăstiri, a ajuns invitat surpriză la o nuntă într-un hambar dichisit din Tâncăbești, unde a dansat pe rupte alături de fiul său de 3 ani, Antim, și de prima doamnă, Mirabela.

Șeful statului s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute, într-o mini-vacanță prezidențială, arătându-se hotărât să profite de timpul liber.

Vineri, 15 august, Nicușor Dan și familia sa au început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă. Mai apoi, au mers la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde președintele și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

Dar adevărata surpriză a venit ziua următoare, când a răspuns prezent la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești.

Potrivit imaginilor obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, președintele a purtat un costum bleumarin, ”uniforma” lui de zi cu zi, și niște pantofi care văzuseră deja multe evenimente. Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă, dar atenția s-a păstrat asupra președintelui.

Și asta pentru că Nicușor Dan a intrat în atmosfera festivă fără să-i pese de privirile insistente. A dansat dezinvolt cu fiul său de 3 ani, Antim, iar, la un moment dat, li s-a alăturat și prima doamnă. Cei trei au improvizat chiar o horă în familie, spre deliciul invitaților. Și nu pe vreo melodie tradițională, cum v-ați fi așteptat, ci pe un hit al anilor 2000, Banco, al trupei franco-braziliene Kaoma.

În contextul internațional actual, marcat de tensiuni geopolitice și summituri pe tema Ucrainei, participarea președintelui la un eveniment privat ridică semne de întrebare.

Nicușor Dan participă la două videoconferințe pe tema discuțiilor despre Ucraina la Casa Albă

Președintele României, Nicușor Dan, participă, marți, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” și la reuniunea membrilor Consiliului European, convocată de Președintele António Costa.

Nicușor Dan participă la cele două videoconferințe online de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei, anunță Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citată, CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză.