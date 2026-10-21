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Nicușor Dan convoacă CSAT după incidentele de la Marea Neagră. Ședința are loc joi, la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării joi, 22 octombrie, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Principala temă a ședinței este securitatea la Marea Neagră, după incidentele din ultimele săptămâni.
Nicușor Dan convoacă CSAT după incidentele de la Marea Neagră. Ședința are loc joi, la Cotroceni
Sursa foto: captură video Administrația Prezidențială
Andreea Tobias
21 oct. 2026, 10:37, Politic
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CSAT se reunește joi seară la Cotroceni. După dronele doborâte deasupra apelor teritoriale și navele lovite în largul coastei, România discută cum își apără Marea Neagră și infrastructura maritimă.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, arată anunțul Administrației Prezidențiale.

Ședința CSAT vine după o serie de incidente în largul coastelor României și Bulgariei. La finalul săptămânii trecute, avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone de tip Geran, de fabricație rusească, imediat după ce acestea au intrat în apele teritoriale ale României.

Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de drone lângă platforma Pescăruș a Petrom, în zona economică exclusivă a României. Doi marinari au murit, iar alți 11 au fost salvați. Pe nava Wine Trader, atacată în apropiere de Sulina, cinci membri ai echipajului au fost salvați, iar șapte au fost dați dispăruți.

La cererea României, Consiliul Nord-Atlantic a programat pentru marți, 20 octombrie, o reuniune dedicată situației de securitate din bazinul Mării Negre.

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