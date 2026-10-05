Zelenski, despre atacul asupra navei din Marea Neagră: „Un atac oribil, comis de două drone rusești”

Mesajul a fost transmis pe propriul grup de Telegram.

„Un atac teribil, comis de două drone rusești, asupra unei nave civile în ape neutre, care transporta porumb și aparținea Turciei. La bord se aflau cetățeni din Azerbaidjan și India. Din păcate, până în prezent, se știe că căpitanul navei a decedat. Îmi exprim condoleanțele. Soarta unei alte persoane este încă necunoscută. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, dintre care unul a fost rănit”, a scria Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean i-a acuzat pe ruși că nu vor să permită navigația liberă pe Marea Neagră.

„Ucraina a propus în mod repetat măsuri concrete pentru deescaladare și garantarea siguranței în Marea Neagră. Au existat și propuneri similare din partea unor țări terțe. Însă, Rusia alege în mod constant terorismul și scufundarea navelor civile în loc de o navigație normală. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Și fiecare persoană care este cu adevărat interesată trebuie să ajute”, a mai scris Volodimir Zelenski.

Nava turcească atacată cu cel puțin două drone

O navă turcească, încărcată cu cereale, a fost lovită în Marea Neagră, lângă Platforma Pescăruș (Platforma 7). Mai multe nave și aeronave românești au plecat în direcția menționată. Autoritățile au anunțat că luni, 5 octombrie 2026, la ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru efectuarea unei misiuni de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis că desfășoară o misiune complexă pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră. 11 membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate, au spus românii.

Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență. Victimele au fost transportate la spital.