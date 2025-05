Nicușor Dan, despre contracandidatul său: Nu are încrederea pieței

El adaugă că acesta „este lucrul cel mai important” și „am văzut asta imediat în cursul eurului, după ce părea că el are prima șansă să câștige președinția României”.

Întrebat, la Antena 1, ce mesaj are pentru investitori, prin care să transmită încredere, Dan a răspuns: „cel mai sensibil sunt la predictibilitate. Pentru că am văzut la sfârșit de decembrie anul trecut renunțarea de pe o zi pe alta la acele facilități pentru IT și pentru construcții. Și oamenii își făcuseră platul de afacere, adică se angajaseră să facă niște construcții, respectiv niște produse, pe niște taxe pe care de pe o zi pe alta le-au văzut mărite cu 14%”.