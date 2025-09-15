Nicușor Dan despre relația cu Bolojan: Nu am voie să mă enervez, nu regret că l-am numit

Declarația a fost făcută luni seara, în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN. Președintele Nicușor Dan a dezvăluit faptul că Guvernul nu a respectat promisiunea de a nu crește TVA.

„Dacă vorbim despre TVA, Guvernul s-a instalat pe această promisiune, ar fi fost dificil ca eu să revin și să blochez (…) A fost parte din înțelegerea pe care s-a făcut guvernul. (…) Ulterior Guvernul a spus că numai așa putem spunând ca are alte date decât cele din momentul în care s-a făcut această promisiune”, a explicat Nicușor Dan.

El a comentat și relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan.

„Nu am voie să mă enervez (…) nu (nu regret că l-am numit n.r.) , am făcut ceea ce am spus în campanie”, a precizat Nicușor Dan.