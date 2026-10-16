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Nicușor Dan, interviu la Bloomberg după incidentele cu drone de joi: „Vom continua să sprijinim Ucraina”

Nicușor Dan, președintele României, a oferit explicații despre incidentul cu drone din Marea Neagră de joi, într-un interviu acordat Bloomberg. Șeful statului a vorbit și despre relațiile cu Ucraina și cu SUA, pe care le-a calificat ca fiind bune.
Nicușor Dan, interviu la Bloomberg după incidentele cu drone de joi: „Vom continua să sprijinim Ucraina”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Coralia Frigea
16 oct. 2026, 11:05, Politic
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Nicușor Dan a explicat vineri, într-un interviu acordat Bloomberg, care este relația României cu Ucraina și SUA, după repetatele incidente cu dronă care au avut loc atât pe teritoriul țării noastre, cât și în apele teritoriale.

„Așadar, în primul rând, vom continua să facem ceea ce am făcut până acum. Iar mesajul pe care trebuie să-l transmitem lumii este că ne angajăm să sprijinim în continuare Ucraina până la sfârșitul acestui război și, după aceea, și în procesul de reconstrucție”, a declarat Nicușor Dan, în interviul pentru Bloomberg

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