Nicușor Dan, interviu la Bloomberg după incidentele cu drone de joi: „Vom continua să sprijinim Ucraina”

Nicușor Dan a explicat vineri, într-un interviu acordat Bloomberg, care este relația României cu Ucraina și SUA, după repetatele incidente cu dronă care au avut loc atât pe teritoriul țării noastre, cât și în apele teritoriale.

„Așadar, în primul rând, vom continua să facem ceea ce am făcut până acum. Iar mesajul pe care trebuie să-l transmitem lumii este că ne angajăm să sprijinim în continuare Ucraina până la sfârșitul acestui război și, după aceea, și în procesul de reconstrucție”, a declarat Nicușor Dan, în interviul pentru Bloomberg

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