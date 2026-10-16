Dan le va cere aliaților capacități pentru contracararea amenințărilor cu drone: Ne aflăm în aceeași situație ca anul trecut

Discuția are loc în contextul amenințărilor cu drone, care persistă. Ultimul incident a fost înregistrat chiar joi, când o navă a fost lovită în apropiere de Sulina.

„Ne aflăm în aceeași situație ca și anul trecut, când am avut sute de drone aeriene în apropierea frontierei de pe Dunăre. Acum le avem la frontiera terestră”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a explicat că, prin intermediul NATO, statul român a fost implicat și în proiectul european SAFE.

„Avem aici o investiție de 13 miliarde de euro în echipamente militare”, declarat Dan.

Acesta a explicat că anul trecut le-a cerut aliaților să sprijine România cu capacități pentru a contracara atacurile cu drone.

„Le-am cerut aliaților noștri, înainte ca tot acel echipament să ajungă în România, să ne ajute cu anumite capacități pentru a contracara acele atacuri. Și am făcut-o, în cazul unor țări importante din alianță”, a declarat Dan.

„Așadar, vom proceda la fel în cadrul NATO acum. Și sunt optimist că vom beneficia de sprijin, până când, așa cum am spus, vom dispune de capacitățile pe care le avem deja”, a continuat Dan.

Joi, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și premierul bulgar, Rumen Radev.

Presiunea este tot mai mare din partea Rusiei

Șeful statului a fost întrebat dacă în urma atacurilor cu drone, dacă aceste drone se dovedesc a fi rusești, ar putea invoca Articolul 4 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice și cât de periculoase ar deveni discuțiile din jurul Articolului 5?

„Cred că principalul factor este, desigur, presiunea tot mai mare din partea Rusiei, așa că nu este vorba doar de acel eveniment, ci de ansamblul evenimentelor care au loc în Europa, în Estonia, în țările baltice, în Polonia”, a declarat Dan.

Dan a argumentat răspunsul său, precizând că Rusia încearcă să creeze tensiuni în societățile europene.

„Rusia a încercat să creeze tensiuni în cadrul societăților europene. Iar răspunsul nostru, menit să diminueze sprijinul populației față de Ucraina, trebuie să fie următorul: vom continua să sprijinim Ucraina”, a precizat Dan.

Articolul 4 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice permite oricărui stat membru NATO să ceară consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa este amenințată.

Cu toate acestea, el nu obligă aliații la intervenție militară. El este diferit de Articolul 5, care prevede că „un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor”.