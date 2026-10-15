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Nicușor Dan, întrebat dacă România va invoca Articolul 4 al NATO după incidentul din Marea Neagră: „O să existe o reacție”

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Bruxelles, că statul român va avea o reacție în urma incidentelor de securitate din Marea Neagră, dar a evitat să precizeze dacă România intenționează să invoce Articolul 4 al Tratatului NATO. Șeful statului a explicat că autoritățile încă strâng informații despre circumstanțele incidentului și a anunțat o întâlnire, în cursul după-amiezii, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, alături de premierul Bulgariei.
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Gabriel Negreanu
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Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, în contextul incidentelor tot mai frecvente de securitate din Marea Neagră, inclusiv al atacurilor asupra navelor comerciale.

Întrebat de un jurnalist dacă atacarea și scufundarea unei nave reprezintă un atac deliberat asupra suveranității României și dacă Bucureștiul va solicita consultări în cadrul NATO, în baza Articolului 4, Nicușor Dan a evitat să ofere un răspuns categoric.

„Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului român”, a declarat președintele.

Nicușor Dan și premierul Bulgariei, întâlnire cu secretarul general al NATO

Președintele a anunțat că a discutat deja cu premierul Bulgariei despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și că cei doi vor aborda subiectul direct cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.

„Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar acum de dimineață și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne coordonăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a afirmat Nicușor Dan.

Discuțiile au loc după atacurile cu drone asupra a două nave comerciale în largul Bulgariei, dintre care una s-a scufundat. Autoritățile de la Sofia au anunțat că iau în calcul inclusiv invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO.

Acest articol permite statelor membre să solicite consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea lor este amenințată. Activarea sa nu presupune automat un răspuns militar.

România vrea ca un comandament NATO pentru Marea Neagră să funcționeze și pe teritoriul său

Întrebat despre propunerea privind organizarea unui comandament militar la Marea Neagră, Nicușor Dan a explicat că discuțiile în cadrul NATO sunt mai vechi și vizează inclusiv posibilitatea ca structura existentă să funcționeze prin rotație.

„Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia de mai mulți ani și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional”, a spus președintele.

Nicușor Dan a precizat că România își dorește ca rotația să nu privească exclusiv conducerea militară, ci și amplasamentul efectiv al comandamentului.

„Rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația. Și noi ne dorim ca și locația. Deci ăsta este unul dintre subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO”, a explicat șeful statului.

Separat, România urmărește să obțină sprijin european pentru construirea, împreună cu Bulgaria, a unui centru de securitate civilă la Marea Neagră.

Nicușor Dan cere ca securitatea Mării Negre să apară în concluziile Consiliului European

Președintele a anunțat că România va insista pentru includerea preocupărilor de securitate din regiunea Mării Negre în concluziile summitului european.

„Ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și, mai departe, să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria”, a declarat Nicușor Dan.

Liderii europeni urmează să discute vineri despre războiul din Ucraina și situația generală de securitate.

România se opune reducerilor din viitorul buget european

Un alt subiect important prezentat de Nicușor Dan este negocierea viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034.

Președintele a precizat că România coordonează, împreună cu Italia, grupul statelor cunoscut drept „Prietenii Coeziunii”, care susțin păstrarea unor alocări consistente pentru agricultură și dezvoltare regională.

„În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politică agricolă și de coeziune, care ne interesează. Și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că România urmărește și accesul companiilor românești la finanțările din pilonul european de competitivitate.

Republica Moldova și Ucraina, priorități pentru extinderea UE

Nicușor Dan a anunțat că extinderea Uniunii Europene va fi discutată joi seară, România fiind interesată în special de accelerarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina.

Președintele a amintit progresele înregistrate în procesul de negociere și a arătat că Bucureștiul susține deschiderea cât mai rapidă a grupurilor de capitole rămase.

„Interesul nostru este ca într-un interval cât mai scurt să se deschidă capitolele de negociere, așa-numitele clustere 4 și 5”, a precizat Nicușor Dan.

Reuniunea Consiliului European are loc în perioada 15–16 octombrie, pe fondul negocierilor privind viitorul buget comunitar, al războiului din Ucraina și al preocupărilor tot mai mari privind securitatea în regiunea Mării Negre.

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