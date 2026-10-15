Nicușor Dan anunță o reuniune specială a NATO pentru Marea Neagră, după atacurile cu drone: „Sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile”

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, în contextul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră.

„Am avut o discuție cu secretarul general NATO pe acest subiect. Evident, solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră și, operațional, o să fie o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră”, a declarat președintele României.

Anunțul vine după mai multe atacuri asupra navelor comerciale din regiune, inclusiv incidente în apropierea Bulgariei și în zona litoralului românesc, care au provocat victime, dispariția unor marinari și operațiuni de salvare.

Nicușor Dan compară situația din Marea Neagră cu atacurile cu drone de la granița cu Ucraina

Președintele a explicat că România se confruntă cu o nouă provocare de securitate, asemănătoare celei generate anterior de pătrunderea dronelor în spațiul aerian românesc, în apropierea frontierei dunărene cu Ucraina.

Potrivit șefului statului, este nevoie de noi echipamente militare pentru a răspunde amenințărilor, iar România mizează din nou pe sprijinul aliaților.

„Suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre, cu Ucraina, cu dronele aeriene. Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Vă aduceți aminte? La fel, am apelat la aliați, au venit niște echipamente militare și situația s-a stabilizat”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a sugerat astfel că mecanismul de sprijin utilizat anterior pentru apărarea spațiului aerian ar putea fi aplicat și pentru consolidarea securității maritime.

Președintele nu a precizat ce tipuri de echipamente suplimentare ar urma să fie solicitate sau dislocate în regiunea Mării Negre.

Nicușor Dan acuză Rusia că încearcă să slăbească sprijinul european pentru Ucraina

Președintele a legat incidentele recente de strategia Rusiei de a destabiliza statele europene, în special pe cele aflate pe flancul estic al NATO.

„Sunt niște încercări ale Rusiei de a destabiliza, și nu numai România și Bulgaria, țări europene, în special cele de pe flancul estic, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

El a insistat că România nu își va modifica poziția față de războiul din Ucraina și că sprijinul pentru Kiev reprezintă inclusiv o componentă a securității naționale.

„Răspunsul nostru este: continuăm să sprijinim Ucraina, pentru că e o chestiune de drept internațional și pentru că e o chestiune care ține de securitatea României. Asta este răspunsul nostru”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a precizat că detaliile tehnice privind incidentele vor fi comunicate de Ministerul Apărării și de celelalte instituții implicate, pe măsură ce investigațiile avansează.

Nave atacate și scufundate în apropierea României și Bulgariei

Anunțul președintelui vine după o succesiune de incidente grave care au afectat navigația comercială în vestul Mării Negre.

Pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastelor Bulgariei. Una dintre nave s-a scufundat, iar 11 marinari au fost dați dispăruți. Autoritățile bulgare au solicitat sprijinul NATO și al Uniunii Europene pentru consolidarea securității maritime.

Alte incidente au avut loc în apropierea României. Pe 15 octombrie, două petroliere, Wine Trader și Yara J, au fost cuprinse de incendii în zona gurilor Dunării, în urma unor atacuri suspectate că au fost efectuate cu drone. Au fost declanșate operațiuni de căutare și salvare, în timp ce autoritățile au început investigații privind circumstanțele atacurilor.

Nicușor Dan a declarat anterior, tot la Bruxelles, că navele afectate în zona României au fost lovite de drone aeriene, însă a precizat că instituțiile române trebuie să stabilească toate circumstanțele înaintea unei reacții oficiale complete.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța este pregătită să își ajusteze postura de apărare și descurajare pe flancul estic, în funcție de evoluția amenințărilor.