Nicușor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată de pe piață o mulțime de firme și să ducă oamenii în șomaj

„Evident că mi-ar plăcea ca, în România, salariile minime să fie bani, dar trebuie să existe un echilibru – ce poate să-și permită Economia. De aceea este nevoie de discuții executiv-patrulate, adică dictate, pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivului o mulțime de firme, să ducă oamenii în șomaj. Oamenii aceia vor prefera să rămână la salariile lor decât să se vizeze șomeri”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai precizat că este nevoie de un echilibru fiscal. Vorbind despre creșterea salariului minim, el a precizat că majorarea poate dezechilibra alte tipuri de ramuri economice.

„Numai că asta poate să-ți dezechilibreze niște ramuri economice, care să nu mai plătească alte tipuri de taxe. Deci, de aceea este nevoie de un echilibru fiscal”, a declarat președintele.

Dacă nu vor exista majorări ale salariului minim, România ar pierde de la bugetul de stat două miliarde de lei, care ar putea fi câștigați din încasările la CASS, dar și la contribuția de sănătate.