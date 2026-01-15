Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii Naționale: „Identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis astăzi un mesaj special cu ocazia Zilei Culturii Naționale, în care a vorbit despre rolul pe care cultura îl are de atâtea secole în definirea identității românești.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, președintele a scris despre creație, patrimoniu, educație culturală și responsabilitatea societății de a susține valorile culturale, chiar și în perioade grele.

Nicușor Dan a declarat că această zi este un prilej de reflecție asupra modului în care cultura a contribuit, de-a lungul timpului, la formarea României moderne.

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității. Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni”, a scris președintele.

În mesajul său, președintele a făcut trimitere și la Mihai Eminescu, simbol al culturii române și probabil, cea mai importantă personalitate a țării pentru această zi.

Președintele Nicușor Dan a citat celebrul gând al poetului, potrivit căruia „cultura este cea mai bună și sigură avere a unui popor”. El a mai relatat că în ciuda provocărilor economice și geopolitice, cultura nu trebuie lăsată în plan secund.

Președintele a vorbit și despre nevoia de politici publice coerente care să sprijine patrimoniul arhitectural, inițiativele artistice contemporane și noile forme de expresie culturală.

Totodată, el a relatat cât de mare este rolul mediului privat și a digitalizării patrimoniului cultural, pe care o vede ca pe o punte între tradiție și inovație, mai ales pentru apropierea tinerilor de cultură.

În mesajul său, Nicușor Dan a amintit și de anul 2026, dedicat sculptorului român Constantin Brâncuși, considerând evenimentul „o invitație la a privi cu încredere către viitor”.

„Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuși, este o invitație la a privi cu încredere către viitor, inspirându-ne din forța creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală.”, a scris Nicușor Dan.

Președintele și-a arătat în mesaj și sprijinul absolut pentru cultura română contemporană, care are „nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare”.

Acesta a anunțat că, începând din acest an, Administrația Prezidențială va pune periodic la dispoziție sala de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite susținute de trupe independente de tineri actori și de liceeni.

„Este un gest firesc prin care deschidem porțile către noile generații de creatori”, a precizat Nicușor Dan, menționând că cei interesați pot trimite solicitări la adresa [email protected] pentru detalii.