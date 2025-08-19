Nicușor Dan participă la 2 videoconferințe de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale

Președintele României, Nicușor Dan, participă la cele două videoconferințe online anunțate în agendă de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei, anunță Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citată, CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză.

Președintele Nicușor Dan participă, marți, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” și la reuniunea membrilor Consiliului European, convocată de Președintele António Costa.