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Nicușor Dan și Georgia Meloni au organizat prima reuniune a grupului „Prietenii Coeziunii”: „Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios”

Președintele României Nicușor Dan a anunțat că, împreună cu Giorgia Meloni, a coordonat prima reuniune la nivel de lideri a grupului „Prietenii Coeziunii”.
Nicușor Dan și Georgia Meloni au organizat prima reuniune a grupului „Prietenii Coeziunii”: „Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios
Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Maria Nițu
18 iun. 2026, 22:41, Politic
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Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, pe pagina de Facebook, că a avut o colaborare împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, în vederea organizării primei reuniuni de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii”.

Întâlnirea a fost organizată înaintea discuțiilor privind viitorul Cadrului Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

„Împreună cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, am organizat prima reuniune de coordonare a grupului «Prietenii Coeziunii» la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028–2034.”, a transmis președintele.

Președintele a precizat că România și partenerii din acest grup vor susține în continuare un buget european puternic, care se va concentra pe domenii esențiale pentru dezvoltarea statelor membre.

„Vom continua să pledăm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană.”

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