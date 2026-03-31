Nouă misiune de Poliție Aeriană: 100 de militari și șase avioane F-16, dislocate în Lituania

Forțele Aeriene Române încep marți, de la ora 24.00, o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai.

Acesta va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026, a anunțat MApN.

Potrivit ministerului, misiunea militarilor români este protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice şi reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO față de membrii săi.

Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice.

A patra dislocare în Lituania

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG -21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Cea de-a doua și cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.