Nouă moțiune împotriva ministrului Mediului, Buzoianu. Fritz: Se dau mari patrioți,dar cine-i crede?

O nouă moțiune o vizează pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, la inițiativa Grupului Pace Întâi România. „Probabil sunt supărați pentru că ea le-a explicat săptămâna trecută că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”, spune Dominic Fritz, președintele USR.
Laura Buciu
25 mart. 2026, 11:16

Președintele USR spune, miercuri, pe Facebook, că „extremiștii au depus o nouă moțiune împotriva ministrei USR Diana Buzoianu”.

„Probabil sunt supărați pentru că ea le-a explicat săptămâna trecută că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc. Apărătorii mafiilor lemnului și plajelor se dau mari patrioți, dar cine-i mai crede?”, spune Fritz despre ministrul USR.

Fritz consideră că Diana Buzoianu „deranjează pentru că face curățenie”.

„Deranjează pentru că ne arată ce e patriotismul adevărat – cel care se luptă pentru oameni și pentru comorile naturale ale României, nu pentru privilegiați. Și bineînțeles că deranjează pentru că e o femeie tânără care nu se lasă intimidată”, adaugă președintele USR.

„Dictatura trotinetelor”

Noua moțiune care o vizează pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost inițiată de Grupul Pace Întâi România.

„În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României-”, au scris inițiatorii demersului. Ei susțin că procedura a fost inițiată „de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”. Documentul este semnat în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului și membru al Grupului PACE – Întâi România.

