Prima pagină » Politic » Moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de Senat

Moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de Senat

Moțiunea depusă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă luni de Senat.
Diana Buzoianu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
30 mart. 2026, 17:50, Politic

Moțiunea care a vizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost depusă la inițiativa Grupului Pace Întâi România. Moțiunea a fost respinsă luni de Senat cu 45 de voturi împotrivă.

„Tocmai a picat a treia moțiune a extremiștilor împotriva Dianei Buzoianu”, a anunțat USR.

Reprezentanții partidului anunță că, astfel, reformele de la Ministerul Mediului continuă.

„În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”, au scris inițiatorii demersului.

Ei susțin că procedura a fost inițiată „de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”. Documentul este semnat în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului și membru al Grupului PACE – Întâi România.

