Nouă parlamentari din coaliția de guvernare cer deschiderea relațiilor oficiale ale României cu Taiwanul

Inițiatorii demersului atrag atenția că interpretarea rigidă a principiului „O singură Chină”, păstrată din perioada comunistă, interzice practic contactele oficiale și descurajează cooperarea economică.

„Această interpretare a fost stabilită în timpul dictaturii comuniste și nu s-a clintit de acolo în ciuda atator evoluții prin care țara noastră a trecut. Această percepție interpretează principiul ca interzicând orice contact politic oficial cu Taiwanul și descurajează de facto cooperarea economică și contactele dintre oameni. Aceasta este o interpretare obtuză, care în acest moment ne plasează într-o categorie de comportament mai apropiată de Rusia, Coreea de Nord sau Iran decât de Uniunea Europeană, Statele Unite și lumea liberă”, se arată în scrisoare.

Totodată, parlamentarii precizează că nu pun în discuție principiul „O singură Chină”, care rămâne politica de stat a României, la fel ca în cazul aliaților săi.

Parlamentarii subliniază că România pierde investiții de sute de milioane de euro, în timp ce alte state din regiune atrag capital taiwanez consistent. Investițiile taiwaneze în România sunt estimate la doar 10 milioane de dolari, față de 1,3 miliarde în Ungaria, 1,2 miliarde în Cehia și 230 de milioane în Polonia.

15 state din UE au un birou economic și cultural la Taipei, iar Taiwan are 29 de asemenea birouri în Europa, notează parlamentarii.

Propunerile parlamentarilor

În document, parlamentarii formulează un set de propuneri menite să alinieze România la practica europeană în relația cu Taiwanul. Ei solicită deschiderea reciprocă a reprezentanțelor României la Taipei și a Taiwanului la București, ca prim pas pentru normalizarea contactelor bilaterale. Totodată, propun negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări, care să ofere un cadru legal stabil și predictibil pentru investitori.

Inițiativa vizează și adoptarea de către Parlamentul României a unei rezoluții care să excludă posibilitatea unei reunificări prin forță a Taiwanului cu China, în linie cu pozițiile asumate deja de Parlamentul European. De asemenea, parlamentarii cer consolidarea cooperării strategice în domenii precum combaterea războaielor informaționale, prin parteneriate între agențiile de dezvoltare din cele două state, precum și eliminarea barierelor birocratice care îngreunează interacțiunea cetățenilor și investitorilor taiwanezi cu autoritățile române.

Scrisoarea este semnată de Cristian Ghinea (USR), Daniel Fenechiu, Alexandru Muraru, Cristian Niculescu-Țâgârlaș și Ovidiu Jitaru (PNL), Sorin Moise (PSD), Nagy Szabolcs, Zoltán Miklós și Csoma Botond (UDMR).