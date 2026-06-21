„Noul PNL” îl scoate din sărite pe Lucian Bode: „Nu am niciun motiv să demisionez!”

Lucian Bode vorbește și despre o „sentință politică” și susține că nu are niciun motiv să demisioneze, deoarece nu a încălcat nicio decizie a partidului de-a lungul carierei sale politice.

„Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar in interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns.

În peste 27 de ani petrecuți în PNL, mi-am exprimat toate pozițiile în cadrul organismelor statutare ale PNL. Cel mai recent, în Biroul Politic Național și în Colegiul Director Județean al PNL Sălaj. Am făcut asta pentru că am rămas și rămân consecvent principiilor liberale în care cred.

Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an și jumătate, despre modul de promovare a oamenilor „din afară”, despre depărtarea de electoratul nostru tradițional, despre fuga de responsabilitate și despre abandonarea muncii de partid.

Lucian Bode: Se pare că am deranjat

Se pare că am deranjat. Totuși, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Și am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la „impuse”.

Acum, amenințarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor mele. Iar dacă „noul PNL” sancționează libertatea de opinie, nu face altceva să își calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără.

Unele lucruri aș putea să le înțeleg, însă memoria instituțională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privința situației financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta „sentință politică”.

Ea trebuie privită din doua perspective: prima, cea a legalității procedurilor, validată de către toate instituțiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea șefilor de campanie.

Bode: Toate cheltuielile și toate angajamentele au fost cunoscute

În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreționar. Toate cheltuielile și toate angajamentele au fost cunoscute și asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moraliști sau reformatori liberali.

Mai mult, situațiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate și validate inclusiv de către AEP și de Curtea de Conturi. Problemele invocate întruna nu au existat și nici nu există. Ele există doar într-o „sentință politică” dată astazi fără nici o dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL.

Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabilește vinovatul, apoi se caută faptele.

PS: Un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdină. Cât privește demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat NICIO DECIZIE a PNL, NU am niciun motiv să demisionez!”, a postat Bode.