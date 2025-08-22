Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Elena Tudose, numită secretar de stat la Mediu

Ministrul Mediului nu menționează și faptul că Elena Tudose este un „userist” de nădejde, care a intrat în politică, după cum singură mărturisea într-un afiș de campanie, pentru că nu avea apă caldă, scrie Gândul.

„Mărim echipa la Ministerul Mediului cu oameni profesionişti şi determinaţi să ducem la final proiecte aşteptate de români de ani de zile! Elena Tudose va fi secretarul de stat pe fonduri europene, schimbări climatice şi ape! Elena este doctor în economie, cu specializare în management public şi face politici publice de peste 20 de ani, atât ca teoretician la catedră, cât şi ca practician”, transmite Diana Buzoianu, pe Facebook.

Anterior a candidat la Capitală, dar a ajuns în Guvern

În 2021, vicepremierul Dan Barna a numit-o pe Elena Tudose secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru. Apoi a ajuns în echipa primarului USR Radu Mihaiu, unde a ocupat funcția de city manager în Sectorul 2. După ce Mihaiu a pierdut alegerile, Elena Tudose a rămas cu funcția, însă a schimbat administrația. Până ieri a fost city manager în Corbeanca, localitate condusă de primarul USR Ștefan Apăteanu.

Gândul notează că, în ultima perioadă, tot mai multe posturi în ministerele conduse de USR sunt ocupate de membri de partid. Este și cazul ministerului Economiei, unde ministrul Radu Miruță a făcut numiri politice în companiile de stat precum IOR sau Avioane Craiova.

„A fi membru de partid, a cunoaște un ministru nu este un păcat, nu este o boală”, a explicat ministrul Radu Miruță.