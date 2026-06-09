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O româncă la masa marilor puteri: Roxana Mînzatu reprezintă UE la G7 și la Conferința Internațională a Muncii

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, participă marți, în numele Uniunii Europene, la reuniunea miniștrilor muncii din G7 și la Conferința Internațională a Muncii de la Geneva, unde susține abordarea europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în lumea muncii.
O româncă la masa marilor puteri: Roxana Mînzatu reprezintă UE la G7 și la Conferința Internațională a Muncii
Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene
Maria Miron
09 iun. 2026, 18:48, Politic
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Aflată la Geneva, Roxana Mînzatu reprezintă Uniunea Europeană atât la reuniunea miniștrilor muncii din statele G7, găzduită de președinția franceză, cât și la cea de-a 114-a Conferință Internațională a Muncii.

În cadrul reuniunii G7, liderii caută soluții pentru adaptarea pieței muncii la impactul inteligenței artificiale. Miniștrii discută despre cum pot fi create locuri de muncă de calitate, despre pregătirea angajaților pentru competențele viitorului și despre combaterea muncii forțate din lanțurile de aprovizionare cu materii prime esențiale pentru industrie.

AI pentru locuri de muncă mai bune

În cadrul Conferinței Internaționale a Muncii, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene susține abordarea europeană privind utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă, insistând asupra principiului potrivit căruia tehnologia trebuie să sprijine lucrătorii, nu să îi înlocuiască sau să le afecteze drepturile.

„Progresul tehnologic trebuie să fie în beneficiul oamenilor și să contribuie la crearea unor locuri de muncă mai bune”, este mesajul pe care oficialul european l-a transmis în cadrul reuniunii.

Oficialul român va avea la Geneva discuții cu șeful Organizației Internaționale a Muncii despre reforma organizației și consolidarea cooperării dintre UE și OIM, dar și cu miniștri ai muncii din Canada, Japonia și Republica Coreea.

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