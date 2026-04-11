O țară din UE și NATO face pregătiri pentru un posibil atac al rușilor

Estonia se pregătește pentru cel mai grav scenariu al unui atac împotriva sa. NEXTA anunță că scenariul presupune că în cazul în care țara este complet izolată pe aer, mare și uscat, trebuie să fie capabilă să reziste singură timp cel puțin 30 de zile.

Termenul a fost inclus în strategia de securitate actualizată. Documentul îi vizează și pe locuitori. Acestora li se cere să fie pregătiți să se descurce cel puțin șapte zile fără ajutor.

Oficialii de la Tallinn numesc Rusia drept principala amenințare.