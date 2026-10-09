Oana Gheorghiu critică PSD, care vrea acum majoritate alături de PNL: „România poate fi ținută luni întregi într-o criză politică”. Atac la Grindeanu

Potrivit vicepremierului interimar, social-democrații ar fi mizat pe înlăturarea Guvernului și revenirea rapidă la putere, după plecarea lui Ilie Bolojan.

„Disonanță cognitivă în stare pură: PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL. Același PSD care a dat jos, cu 5 luni în urmă, guvernul din care făcea parte, alături de PNL. Aveau tot planul pregătit, le-au promis colegilor de partid că dau jos guvernul și se întorc imediat la guvernare, după ce PNL scapă de Ilie Bolojan”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul interimar susține însă că planul social-democraților nu a funcționat, precizând că, sub „conducerea lui Ilie Bolojan, Partidul Naţional Liberal nu mai este partidul-breloc cu care PSD era obișnuit”.

Oana Gheorghiu: PSD evită guvernarea de teama vulnerabilității politice

Oana Gheorghiu a venit cu critici în mod particular la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, despre care afirmă că „nu mai știe cum să fugă de responsabilitatea guvernării, apare la televizor și ne explică cum el este, de fapt, cel plin de responsabilitate și că PSD este pregătit să își asume guvernarea”.

„Ce să vezi: când vine totuși momentul să o facă efectiv, descoperă brusc că nu vrea să guverneze fără PNL și UDMR. Cel care a dărâmat un guvern din care el însuși a făcut parte vine astăzi și ne cere «maturitate politică» și «responsabilitate»”, a scris vicepremierul interimar despre președintele PSD.

„De ce nu formează PSD un guvern minoritar? Ne explică tot Sorin Grindeanu: pentru că asta ar însemna «poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă». Așadar, România poate fi ținută luni întregi într-o criză politică. Important este să nu devină PSD vulnerabil. Consecvență marca Sorin Grindeanu”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Critici privind propunerea unui Guvern minoritar PNL-UDMR

Ea a criticat și propunerea lui Sorin Grindeanu ca PSD să susțină un Guvern minoritar format din PNL și UDMR.

„Și ca ridicolul să fie complet, Sorin Grindeanu vine cu o ofertă generoasă: «PSD votează un guvern minoritar PNL–UDMR. Haideți!» Asta deși, cu doar câteva zile în urmă, PSD a respins la vot guvernul minoritar PNL-USR-UDMR condus de Siegfried Mureșan. Acum Grindeanu propune o formulă și mai restrânsă decât cea pe care tocmai a blocat-o. Și tot el le dă celorlalți lecții de maturitate”, a scris aceasta.

Oana Gheorghiu: România pierde timp și bani

A urmat apoi un avertisment privind prelungirea crizei politice care afectează România, prin blocarea reformelor și întârzierea investițiilor. Gheorghiu susține că efectele acestei situații vor fi resimțite de cetățenii obișnuiți și de companiile private.

„Între timp, România pierde timp și bani. Reformele reale sunt blocate. Investițiile așteaptă rezolvarea crizei. Nota de plată vine tot pe spatele oamenilor obișnuiți, care nu stau pe niște cutii de pantofi pline cu bani. Dar grija lui Sorin Grindeanu nu sunt nici oamenii obișnuiți și nici companiile private. Grija sa este să nu ajungă PSD «într-o zonă vulnerabilă»”, a transmis vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu mai susține că PSD se află deja „într-o poziție politică vulnerabilă”, acuzând partidul că riscă să agraveze situația țării prin modul în care gestionează negocierile pentru formarea Guvernului.

„Ce nu înțelege PSD astăzi este nu doar că PSD este deja într-o zonă vulnerabilă, ci că accelerează puternic spre prăbușire. Problema noastră, a tuturor, este că PSD încearcă să tragă și România după el, în prăpastie”, a scris Oana Gheorghiu.