Obama avertizează cu privire la declinul democrației: „Valul de autoritarism cuprinde întreaga lume”

În cadrul unei discuții recente cu activiști pentru democrație din Ungaria și Polonia, fostul președinte Barack Obama a avertizat cu privire la „valul crescând de autoritarism care cuprinde întreaga lume”, chiar și în țări considerate odată imune la erodarea libertăților, potrivit CNN.

„Vedem cum politicienii vizează societatea civilă, subminează libertatea presei, transformă sistemul judiciar într-o armă”, a continuat Obama. „Și nimeni nu este scutit. Chiar și țările care se credeau imune la atacurile masive asupra democrației înțeleg acum că suntem cu toții parte a unei singure lupte”.

Obama nu l-a menționat pe succesorul său pe nume. Dar a adoptat o poziție deschisă împotriva președintelui Donald Trump în cadrul unei serii de apariții publice din acest an, intensificându-și criticile la adresa celui de-al doilea mandat al lui Trump și exprimându-și îngrijorarea cu privire la starea politicii americane.

Participanții la dezbatere cu care Obama a discutat la un eveniment luna trecută au participat anterior la programul pentru tineri lideri al Fundației Obama. Aceștia au fost Sándor Léderer, cofondator al unei organizații de monitorizare a corupției din Ungaria; Stefania Kapronczay, care până de curând a ocupat funcția de codirector al Uniunii Ungare pentru Libertăți Civile; și Zuzanna Rudzinska-Bluszcz, care a ocupat funcția de ministru adjunct al Justiției din Polonia din decembrie 2023 până în august 2025.

„Sunt din ce în ce mai îngrijorat de valul crescând de autoritarism care cuprinde întreaga lume”, a declarat Obama într-un videoclip de prezentare a conversației, care a avut loc la Londra.

Comentariile au fost o mustrare voalată, dar clară, nu numai la adresa actualei administrații americane, ci și a unor lideri cu care Trump s-a aliat de la preluarea mandatului.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un susținător al ceea ce el numește „democrație iliberală” și este adesea considerat sursa de inspirație pentru strategia de guvernare a lui Trump. Orbán a devenit un favorit al conservatorilor MAGA, iar președintele l-a lăudat ca fiind un „lider foarte mare” și „un om foarte puternic”.

În Polonia, între timp, un agitator aliniat partidului populist de dreapta Lege și Justiție a câștigat la limită alegerile prezidențiale din iunie, o surpriză politică care ar putea torpila eforturile guvernului centrist de a elimina moștenirea autoritarismului din țară.

Trump a încercat să trimită trupe militare în orașele conduse de democrați, împotriva voinței liderilor acestora, a îndemnat Departamentul de Justiție să formuleze acuzații împotriva rivalilor săi politici și a criticat dur judecătorii care au încercat să-i blocheze acțiunile.

Obama nu a menționat în mod specific niciunul dintre aceste exemple. Dar el a subliniat promisiunile – goale, în opinia sa – făcute de politicieni de a „reveni la cum erau lucrurile înainte”, care se apropiau foarte mult de mesajul lui Trump „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață).

În același timp, fostul președinte a recunoscut că birocrațiile sclerotice și politicienii indiferenți au contribuit, în multe feluri, la apariția unei valuri populiste la nivel global.

„În Statele Unite, de exemplu, va fi nevoie să se modifice legile, astfel încât să se poată lua măsuri mai eficiente și mai rapide pentru a răspunde problemelor în mod legal”, a spus Obama în cadrul discuției sale. „Cred că ceea ce am văzut este că, atunci când oamenii sunt frustrați, sunt dispuși să ia orice măsură, chiar dacă este ilegală, pentru că măcar au sentimentul că se întâmplă ceva. Cred că este ceva ce toată lumea trebuie să înțeleagă în acest moment”.