OFICIAL: PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României

„PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României”, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Astfel, PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

„România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, arată PNL în documentul citat.