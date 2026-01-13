Ofițerul de presă care i-a împins pe jurnaliști pe holul Parlamentului, sancționat cu o reducere de 5% a salariului

În urma cazului, Cancelaria Prim-Ministrului a convocat o comisie de cercetare disciplinară pentru ofițerul de presă.

„Comisia a constatat săvârșirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancționat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată”, se arată în precizarea emisă, marți, de Guvern.

Incidentul s-a petrecut în noiembrie 2025. Jurnaliștii încercau să-i ia un interviu din mers premierului Bolojan, când o parte dintre aceștia au fost împinși de ofițerul de presă al Guvernului.

Atunci, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu a precizat că angajatul a dat dovadă de „un exces de zel”, afirmând că bărbatul „nu a primit niciun fel de indicație să intre în contact fizic cu jurnaliștii”.

Premierul Ilie Bolojan nu observat incidentul, însă a precizat ulterior: „Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau cea fizică, nu sunt de acord cu ea (…) nu am cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât este în fișa postului, eu nu am văzut, dacă vedem îi puteam atrage atenția”, a declarat Ilie Bolojan în noiembrie, la Digi 24.