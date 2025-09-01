Olguța Vasilescu: Două comune similare, situaţii diferite: una să dea afară 6 oameni, alta să angajeze unul

Una trebuia să disponibilizeze şase oameni, iar alta să mai angajeze unul, la acelaşi număr de posturi, arată Olguţa Vasilescu.

„Văd că, după şedinţa de ieri a coaliţiei de guvernare, se rostogoleşte ideea că PSD se opune reformei în administraţia publică locală. De fapt, noi am lăsat guvernului încă două săptămâni la dispoziţie să îşi facă temele şi să propună coaliţiei un plan de reformă coerent. După ce marţi coaliţia stabilise un procent de reducere cu 25 la sută din posturile din administraţia locală, joi, dl. Bolojan ne-a anunţat că nu mai e de acord cu procentul de 25, propus chiar de domnia sa, ci vrea 45, pentru că nu a făcut bine calculele. Pe principiul: am o idee cu care nu sunt de acord! Din discuţii a reieşit că nici duminică nu avea toate calculele corecte, lucru dovedit de preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, prezent la şedinţă, care a arătat că două comune similare ca număr de locuitori, pe simulările făcute de guvern, aveau situaţii diferite: una trebuia să disponibilizeze 6 oameni, iar alta să mai angajeze unul, la acelaşi număr de posturi. De ce am cerut amânarea?”, a transmis Vasilescu.

Din acest motiv, PSD a cerut amânarea cu două săptămâni a reformei administraţiei publice locale, după ce liderul PNL Ilie Bolojan şi-a schimbat propunerea de reducere a posturilor de la 25% la 45%, recunoscând că nu făcuse calculele corecte.

PSD motivează amânarea prin necesitatea introducerii datelor reale de către primării, crearea unor organigrame funcţionale pentru primăriile mici (unele au doar 9 angajaţi), clarificarea posturilor de salubrizare, evitarea desfiinţării tuturor direcţiilor şi includerea instituţiilor din subordinea primăriilor.

„Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci dacă nu se face doar cum vrei tu, când ţi se dau atâtea argumente că greşeşti”, a declarat reprezentantul PSD.

Disponibilizările trebuie finalizate până la 1 ianuarie 2026: „Dacă reducerea unui număr mare de posturi se face fără scăderea PRIN LEGE a numărului de posturi necesare pentru crearea unei direcţii, de la 20 la 12, se desfiinţează toate direcţiile, iar primarul rămâne să semneze singur, fără altă semnătură, ceea ce nu se poate, contravenind Codului Administrativ şi procedurilor din primării. Soluţia domnului Bolojan aici a fost să unim direcţia Juridică şi cea de la Urbanism, ceea ce e imposibil, fiindcă sunt specializări diferite. Modalitatea de disponibilizare NU VA REZISTA ÎN INSTANŢĂ. Şi ne vom trezi în situaţia de acum câţiva ani, când toţi cei disponibilizaţi s-au întors la locurile de muncă şi au fost despăgubiţi de stat. Am solicitat legea lucrată de AMR să fie adoptată înaintea pachetului, iar funcţionarii să fie toţi evaluaţi şi să plece acasă cei nepregătiţi, nu otova. Am cerut ca în calculul disponibilizărilor să fie prinse şi instituţiile din subordinea primăriilor, care au fost EXCEPTATE şi nu am înţeles de ce şi nici nu s-a dat o explicaţie clară. Şi acolo schemele de personal sunt umflate şi chiar cu oameni mai puţin necesari unei bune funcţionări a localităţii. Am solicitat să fie prinşi şi ei la disponibilizări, dacă tot se doreşte o cifră exactă. 7. Şi am cerut ca nu doar administraţia locală să piardă posturi, şi anul trecut s-au mai făcut reduceri de 10 la sută, ci şi cea centrală”.