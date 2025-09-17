Bolojan, absent de la întâlnirea cu primarii și șefii de Consilii Județene. Cum a motivat premierul absența

Ilie Bolojan urma să discute cu cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene. Subiectul discuțiilor urma să fie reforma administrativă. Cei invitați, 16 la număr, s-au prezentat la Palatul Victoria, însă premierul nu a mai ajuns, relatează Gândul, în timp ce reprezentanții invitați au venit tocmai până la București să discute despre reformă.

Printre ei s-a aflat și primarul Craiovei, care a precizat că „Bolojan a uitat să mai ajungă”.

„La întâlnirea cu structurile asociative de aleși locali, pe care a solicitat-o chiar domnia sa, pentru a discuta pachetul de administrație publică, domnul Bolojan a uitat să mai ajungă. Concluziile la care am ajuns cu domnii Cseke, Barna și Neacșu au fost bune. Sperăm să nu le strice domnul Bolojan, când va afla că l-am vizitat în lipsă și am îndrăznit să avem păreri” a declarat Olguța Vasilescu în exlusivitate pentru Gândul.

Fostul ministru al Muncii și Justiției Sociale, actual primar al Craiovei, Olguța Vasilescu s-a declarat siderată de lipsa de seriozitate a premierului.

„Noi am discutat 2 ore, până la urmă, că nu am venit degeaba în București. Dar putea să ne spună ca absentează și nu ne-am fi pus la drum”, a declarat primarul Craiovei pentru Gândul.

Ilie Bolojan a precizat că el nu a chemat pe nimeni

Contactat de jurnaliștii Gândul, premierul Ilie Bolojan a precizat că el nu a chemat pe nimeni la discuții.

„Întâlnirea a fost convocată de Cseke Attila și nu aveam cum sa ajung pentru că eram la o ședință la Parlament care s-a terminat la ora 17.30”, a precizat Ilie Bolojan, în exclusivitate pentru Gândul.

Întâlnirea fusese programată pentru ora 14:00, la Palatul Victoria. Tot la aceeași oră s-a desfășurat reuniunea Biroului Politic al PNL.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că ea a fost convocată la ora 16:00.

Primarul Bacăului, printre cei mai supărați dintre reprezentanți. A făcut 10 ore pe drum

Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a confirmat și el că a fost chemat de Bolojan pentru discuții și a transmis că a petrecut zece ore pe drum, dus-întors, de la București. Oficialul crede că este posibil ca cele peste două ore de discuții să fie irelevante.

„Sper că domnul Bolojan nu a avut niciun accident sau altceva, pentru ca nu-mi explic de ce nu a venit la întâlnirea pe care el a convocat-o. Eu am făcut 10 ore dus-întors pe drum. Problema e că tot ce s a discutat e posibil să nu aibă nicio relevanță, pentru ca premierul e posibil să aibă alte idei”, a precizat Viziteu, pentru Gândul.

Teatrul absurdului

Aleșii s-au așezat în jurul mesei, în mijlocul căreia trona un scaun gol cu numele lui Bolojan. Așa a rămas pe tot parcursul întâlnirii. Aleșilor li s-a spus încă de la început că „e posibil să ajungă” și premierul.

Potrivit celorlalți primari și șefi de consilii județene, vicepremierul Cseke le spunea in permanență: ”eu sunt de acord, dar să se țină cont că nu e părerea premierului”!

Discuțiile, au fost conduse de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Au mai participat la întâlnire Tánczos Barna și Marian Neacșu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a clarificat

Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului a confirmat că întâlnirea a fost convocată de ministrul Dezvoltării.

„Întâlnirea a fost convocată de domnul ministru Cseke, au participat domnii vicepremieri Neacșu și Tanczos, domnul premier a avut o ședință la Palatul Parlamentului, a încercat să ajungă, dar nu a mai reușit”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.