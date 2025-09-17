Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește miercuri, de la ora 14.00, cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene. La discuții vor lua parte și delegați din cadrul structurilor asociative.

Tema discuției va fi cea legată de reforma administrației publice locale, aflată în dezbatere la nivelul coaliției în acest moment. Întâlnirea de miercuri vine la două zile după ce premierul a discutat cu reprezentanții bugetarilor care au protestat luni în fața Palatului Victoria.

Surse care au luat parte la acea întâlnire au precizat pentru Gândul că „discuția a fost pur formală, cu nimic concret ca intenții privind proiectul de lege, față de forma cu care s-a intrat în blocaj cu două săptămâni în urmă”.

În ceea ce privește întâlnirea de miercuri, una dintre persoanele care va lua parte la discuții a declarat pentru Gândul că una dintre cerințele care îi va fi adresată premierului Ilie Bolojan va fi aceea de „a ne pune la dispoziție centralizarea posturilor pe țară, după refacerea acesteia prin prefecții de săptămâna trecută, cea prezentată public fiind profund eronată ca și structură și interpretare”.

De asemenea, delegația care va merge la Palatul Victoria îi va mai solicita premierului, printre altele, și ca Executivul să preia „la bugetul statului cei 102.000 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap, care ne dublează acum numărul posturilor ocupate și ne consumă cheltuieli de personal din bugetele locale”.

Reforma administrației publice locale a creat un blocaj în coaliție

Pe de o parte, premierul Ilie Bolojan își dorește o reducere cu 10% a posturilor ocupate din administrație. În traducere, aceasta ar însemna concedierea a aproximativ 13.000 de persoane din administrația publică locală.

De cealaltă parte, însă, PSD nu este de acord cu concedierile, ci cu reducerea cheltuielilor. Mai exact, social-democrații miează pe o reducere a anvelopei de cheltuieli cu personalul, lăsând la decizia instituțiilor cum să se realizeze aceste reduceri.

„Este exact ceea ce dorim noi să facem, și anume să nu tăiem, așa, otova, fără să facem analize. Asta nu înseamnă că nu există localități în România unde este supradimensionată o organigramă, dar, de exemplu, dacă avem comune care sunt până-n 1.500 de locuitori trebuie să-i faci un standard: câți angajați, între opt și 10 cu tot cu primarul. De la 1.500 la 2.500 de locuitori, între 10 și 15 angajați, asta este ceea ce noi propunem, asta este la ceea ce se lucrează. Adică, o matrice, o bază de calcul care să se aplice la fel la unitățile administrativ-teritoriale. (…) Construim o matrice pentru toată lume, facem reguli pentru toată lumea și ținta trebuie să fie reducerea de cheltuieli, nu reducere de personal. Nu cred că vom câștiga cu datul oamenilor afară”, a declarat Sorin Grindeanu.